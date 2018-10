Für Frieden in den Knast

Aktion Martin Otto sitzt auf eigenen Wunsch in der JVA Gießen ein

Wetzlar Martin Otto ist „Überzeugungstäter“. Als eine Aktion „Abrüstung von unten“ hat er ein Loch in den Zaun des Bundeswehr-Fliegerhorsts Büchel geschnitten. Dafür saß der 64-Jährige Wetzlarer nun eine Woche in der JVA Gießen ein – das hatte er sich selbst so ausgesucht.

