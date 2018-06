Für Tipi-Tage anmelden

Für die Tipi-Tage gibt es dieses Jahr wieder zwei Termine, jeweils von Mittwoch bis Freitag: 27. bis 29. Juni oder 1. bis 3. August.

An den drei Tagen erleben Kinder von acht bis zwölf Jahren echte Abenteuerferien. Spielen im Wald und auf der Wiese, Bogenschießen, Hochseilgarten, Streichelzoo, Sinnes-Parcours – das alles erwartet den Nachwuchs im Outdoor-Zentrum Lahntal in Greifenstein-Allendorf. Zudem können die Kinder wie echte Indianer in einem Tipi am Lagerfeuer übernachten.

Ein internationales Team aus pädagogisch geschulten Betreuern begleitet die Kinder bei allen Aktivitäten.

Die Tipi-Tage werden exklusiv für Leser dieser Zeitung angeboten und kosten daher nur 50 Euro pro Kind. Es ist wichtig, sich schnell anzumelden, denn die Tipi-Tage sind regelmäßig ausgebucht.

Und so funktioniert es: Über die Internetadresse mittelhessen.de/tipi-tage gelangen Sie zur Anmeldemaske. Wer alle Felder ausfüllt und absendet, bekommt eine Eingangsmail zur Kontrolle. Die Redaktion sammelt die Anmeldungen pro Termin und wird nach ein paar Tagen erneut eine E-Mail verschicken – jedoch nur an die ersten 45 Kinder je Termin, die angemeldet sind. Mehr können nicht teilnehmen.

Die Bestätigungsmail enthält auch eine Kontoverbindung. Die Teilnahmegebühr von 50 Euro muss unbedingt vorher überwiesen werden.

Angemeldet werden können Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren. Freunde oder Geschwister, die nur gemeinsam kommen möchten, bitte auch zusammen anmelden, denn nur so kann dies berücksichtigt werden.

Anmeldungen sind immer nur für einen Termin möglich, den zweiten gegebenenfalls alternativ angeben.

Die Kinder haben viel Spaß und erleben Abenteuer mitten in der Natur

Das Outdoor-Zentrum Lahntal liegt mitten in der Natur. Eltern müssen ihre Kinder dort hinbringen (Anreise ab 14 Uhr) und am Abreisetag gegen 11 Uhr wieder abholen. Wenn die Kinder im Outdoor-Zentrum abgegeben werden, müssen die Eltern auf Nachfrage den Überweisungsbeleg vorzeigen. Wird eine Teilnahme weniger als sieben Tage vor Beginn abgesagt, wird das Geld nicht erstattet. Im Betrag von 50 Euro pro Kind sind eingeschlossen: Zwei Übernachtungen im Tipi (Großzelt), Mahlzeiten, beginnend mit Abendessen am Anreisetag und endend mit Frühstück am Abreisetag, betreute Abenteueraktionen wie Bogenschießen, Klettern, Tierspaziergang, Lagerfeuer (je nach Wetterlage).

Mitzubringen sind: Schlafsack (Isomatte/Luftmatratze), Kopfkissen, Taschenlampe, Turnschuhe, Badebekleidung, Handtuch, robuste Kleidung zum Wechseln, Taschengeld und – falls nötig – Medikamente.

Achtung: Das Outdoorzentrum selbst nimmt keine Anmeldungen für die Tipi-Tage entgegen. Mehr über das Outdoor-Zentrum: Märchenpark 1, Allendorf, www.outdoorzentrum-lahntal.de. (red)