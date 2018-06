Von Siegbert Bender und Jenny Berns

Fulminantes Fest für Solms

Stadtjubiläum Bürger und Stadt feiern gemeinsam drei Tage lang

Solms Mit einem Akademischen Abend in der Taunushalle hat am Freitag der Festmarathon begonnen. Schon beim Auftakt gab es viele Glanzlichter und Gänsehautmomente. Dies setzte sich beim großen Bürgerfest am Samstag fort.

