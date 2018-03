"Gab und gibt keinen Druck"

AMTHOF Schreiber bestreitet Einflussnahme auf Denkmalpflege

Lahnau/Wetzlar (pre). Bis Ende des Jahres hat die Gemeinde Lahnau Zeit, sich zu entscheiden: Will sie den Amthof vom Lahn-Dill-Kreis zurück, nachdem er kein Schulgebäude mehr ist? Vielen Gemeindevertretern bereitet die mögliche Übernahme Bauchschmerzen, denn der Amthof ist offenbar in keinem guten Zustand. Hat der Landkreis ihn über Jahre wissentlich verfallen lassen? Und war die Denkmalpflege zum Stillhalten verdonnert? Fragen an den Ersten Kreisbeigeordneten Heinz Schreiber (Grüne).

