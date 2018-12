Von Werner Volkmar

Gala konzertanter Blasmusik

Weihnachtskonzert Fast 1000 Besucher feiern Buderus-Orchester mit viel Beifall

Wetzlar Mit Blasmusik vom Feinsten, unverkrampft, locker und vielseitig, so haben sich die rund 50 Musiker des Buderus-Werksorchesters am Freitagabend in der Wetzlarer Stadthalle vorgestellt.

