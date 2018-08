Feuerwehr

Gartenhütte brennt ab

Wetzlar Die Feuerwehr Wetzlar musste am frühen Mittwochmorgen zu einem Einsatz in die Bredowsiedlung ausrücken. In einer Kleingartenanlage an der Bredowstraße brannte eine Gartenhütte lichterloh. Es gab weder Verletzte noch Bestand Gefahr für Anwohner oder die umliegenden Gartenparzellen, erklärte Tim Jöckel vom Amt für Brandschutz der Stadt Wetzlar auf Nachfrage dieser Zeitung.

