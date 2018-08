Gefährlich schön: Feuerwehr warnt vor Brandgefahr

Hüttenberg-Rechtenbach „Ein Bild das an Urlaub und Sonnenuntergang erinnert – falsch. Wer genau hinsieht, erkennt Feuerwehrleute im Einsatz“, schreibt Manfred Adam, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Hüttenberg, zu diesem Foto. Wie ernst die Lage für die Feuerwehren in der Region ist, lässt das Bild kaum erahnen. Erst am Freitag musste bei Rechtenbach wieder eine brennende Fläche gelöscht werden. „Bei urlaubsreifen 34 Grad“, schreibt Adam weiter. Die Feuerwehren im gesamten Lahn-Dill-Kreis warnen aktuell wegen der enormen Hitze vor der Entstehung von Wald- und Flächenbränden. Wälder und Flächen sind staubtrocken, Brände können sich rasend schnell ausbreiten. Es wird deshalb darauf hingewiesen, in solchen Gebieten weder zu rauchen noch offenes Feuer zu machen. Auch Glasscherben können Brände auslösen. Wer einen so genannten Entstehungsbrand entdeckt, sollte sofort die 112 wählen und diesen melden. (red/Foto: privat)