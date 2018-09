Geldautomat in Wetzlar aufgebrochen

Der oder die Täter hebelten vermutlich in der Nacht oder in den frühen Morgenstunden den Automaten auf und entwendeten die darin vorhandene Geldkassette inklusive Bargeld. Entdeckt wurde die Tat von Mitarbeitern der Post, als diese am Morgen die Filiale öffnen wollten. Wie hoch die entwendete Summe ist, konnte die Polizei am Vormittag noch nicht sagen. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen. (jeb)