Gericht gibt Räuber noch eine Chance

BEWÄHRUNG Überfall in Atzbach

Wetzlar/Lahnau/ Solms (hu). Ein 22-jähriger Mann aus Solms, der am 13. November 2012 eine Metzgerei in Atzbach überfallen hat, muss nicht in Haft. Das Schöffengericht Wetzlar unter Vorsitz von Richter Harald Wack verurteilte ihn wegen räuberischer Erpressung zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe. Sie wurde unter Auflagen zur Bewährung ausgesetzt.

