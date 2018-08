Gesuchte Seniorin taucht wieder auf

Polizei Nächtliche Suche blieb erfolglos

Wetzlar Eine 78 Jahre alte Seniorin hat Polizei und Rettungshundestaffel über Nacht in Atem gehalten. Die demente Frau war verschwunden, kam aber am Montagmittag wieder zu Hause an.

