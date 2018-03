Giftköder ausgelegt - Hund erbricht sich

POLIZEI Dritter Fall im Lahn-Dill-Kreis in wenigen Wochen

LAHNAU-WALDGIRMES Erneut ist im Lahn-Dill-Kreis ein Giftköder aufgetaucht: Für eine Hündin blieb der Verzehr in Waldgirmes glücklicherweise ohne gesundheitliche Folgen. In den vergangenen Wochen waren auch in Wetzlar und Albshausen wurstartige Giftköder entdeckt worden.