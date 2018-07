Gleitschirmflieger stürzt auf Wiese ab und stirbt

Zeugen beobachteten am Nachmittag, wie der Sportler mit dem motorisierten Hängegleiter kurz nach dem Start einen Richtungswechsel vornahm, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Danach sei dieser mit dem Drachen zu Boden gestürzt.

Dabei erlitt er laut der Polizei innere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Gießen gebracht. Dort starb er am frühen Abend an den Unfallfolgen.

Das beschädigte Luftsportgerät wurde zu Untersuchungszwecken sichergestellt. Die Kriminalpolizei Gießen hat die Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen aufgenommen. (hog)