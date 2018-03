Globale Putztruppe ist unterwegs

FREIWILLIGE Workcamp der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste in Braunfels

BRAUNFELS In Braunfels sind derzeit wieder junge Menschen zu Gast, die an einem Workcamp der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste (ijgd) teilnehmen und zwei Wochen lang täglich fünf Stunden an einem gemeinnützigen Projekt arbeiten.

