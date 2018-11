Gräfin und die Kosaken

Mit unserer Stadtteilserie „Daheim in Münchholzhausen“ wollen wir sie alle zu Wort kommen lassen: Betroffene Beitragszahler und Gegner des Gewerbegebiets, aber auch die Engagierten für Geschichte, Vereine und Flüchtlinge. Ab heute werden wir zwei Wochen lang aus Münchholzhausen berichten. Den Auftakt macht unser Stadtteil-Check, der einen Überblick darüber gibt, wo was in Münchholzhausen zu finden ist. Auch einen Blick in die Geschichte wollen wir werfen. Denn wussten Sie, dass es Münchholzhausen heute vielleicht gar nicht geben würde, wäre im Juli 1814 nicht die Gräfin Sayn-Wittgenstein gewesen? Damals wurde beim Durchmarsch der Russen durch Wetzlar ein Kosakenregiment in Münchholzhausen einquartiert – von den Bewohnern anfangs bestaunt, dann aber schnell gehasst. Als ein Kosak versucht habe, einer Frau „Gewalt anzutun“, habe deren Ehemann den Kopf des Kosaken mit dem Beil gespalten. Das ganze Dorf geriet in Angst und Aufregung. Alles half, die Spuren der Tat zu verwischen. Der Tote wurde in einen Brunnen geworfen, der Ehemann versteckt. Doch die Leiche wurde entdeckt, die Kosaken waren wütend und schworen Rache. Das ganze Dorf sollte niedergebrannt werden. Gerettet wurde es von der Gräfin Sayn-Wittgenstein. Weinend habe sie sich den Kosaken vor die Füße geworfen, um Gnade gefleht. Und am Ende kamen die Münchholzhäuser mit einer „Geldstrafe“ davon.