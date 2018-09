Graffiti sind (k)ein Thema

Demokratie Aßlarer Jugendforum zieht Bilanz und präsentiert Ideen

Aßlar Das Jugendforum Aßlar hat in diesem Jahr bereits dreimal in der Kontakt- und Beratungsstelle getagt. Wieder konnten Vorsitzender Nick Wenserit und Jugendpfleger Karl-Heinz Sames mehr als 30 Personen begrüßen. Das Gremium funktioniert also auch im 20. Jahr.

