Greifensteiner nach Schüssen  auf Polizisten vor Gericht

Zugetragen hat sich das Geschehen in Dietzenbach, Kreis Offenbach, in der Nacht zum 1. Februar. Mehr als neun Monate später muss sich der mutmaßliche Schütze nun ab Dienstag, 7. November, um 9 Uhr vor dem Landgericht in Darmstadt verantworten. Dem heute 59 Jahre alten Mann aus Greifenstein wird versuchter Mord vorgeworfen.

Nach Darstellung von Polizei und Staatsanwaltschaft war der Schütze in der Nacht zum 1. Februar mit seiner früheren Lebensgefährtin in Rödermark lautstark in Streit geraten. Die Frau habe schließlich die Polizei um Hilfe gerufen. Beamte hätten den Mann in Rödermark abgeholt und auf die Polizeiwache in Dietzenbach gebracht.

Anzeige

Der Angeklagte galt als harmlos

Dort soll er mit einer mitgeführten Schusswaffe unvermittelt mehrmals auf den hinter ihm laufenden Polizeibeamten geschossen haben. Einer der Schüsse traf den 26 Jahre alten Beamten in die linke Schulter. Nach dem Schusswechsel wurde der Mann von den Polizisten überwältigt.

Der Schütze soll sich darüber geärgert haben, dass ihm das Rauchen vor der Polizeistation untersagt worden war. Die Polizisten hatten den alkoholisierten Mann nach Darstellung der Behörden als harmlos eingeschätzt und daher nicht nach Waffen untersucht. (lhe)