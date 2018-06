Von Dirk Wingender

Große Ampelkreuzung kommt

Verkehr Ausbau des Knotens Franzenburg startet 2019 / keine Lösung als Kreisverkehr

Wetzlar Staus, brenzlige Situationen beim Abbiegen, Scharen von Schülern auf der Fahrbahn: Täglich sieht so die Situation am Franzenburg-Knoten aus. Jetzt soll er ausgebaut werden: Nicht zum Kreisel, sondern zur großen Ampelkreuzung. Das sorgt für Diskussionen in der Politik.

