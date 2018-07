Großeinsatz in Niederweidbach

Direkt über dem Bischoffener Ortsteil Niederweidbach hatte sich eine Gewitterzelle aufgebaut, berichtete Kreisbrandinspektor Rupert Heege. Diese sorgte für Starkregen mit Hagel und teilweise auch für mit Geröll überschwemmte Straßen, so auch vor der Gemeindeverwaltung. Stark betroffen war insbesondere die Ortslage „Am Gesundbrunnen“, aber auch die Schulstraße und nicht zuletzt ein Wohnhaus in der Hauptstraße 36.

Vor Ort befand sich Heege und Bürgermeister Ralph Venohr. Gemeindebrandinspektor Patrick Will legte selbst kräftig mit Hand an. Auch sein Vater Horst Will war einer der betroffenen Hauseigentümer. Er berichtete, dass er eine Niederschlagsmenge von 65 Litern pro Quadratmeter gemessen hat. Will gewährte Einblick in seine überschwemmten, mittlerweile leergepumpten Kellerräume und erzählte, dass Wasser aus dem Waschbecken und dem Abfluss der Waschmaschine kam.

Sein Nachbar Stefan Pfeifer trug mit Eimern das Wasser aus seiner vor einem Jahr renovierten Wohnung.

Der Gemeindebrandinspektor berichtete allein von zehn Einsätzen und Abpumparbeiten „Am Gesundbrunnen“. Überall in Niederweidbachs Straßen waren die Bürger damit beschäftigt, die Hinterlassenschaften des Unwetters so weit wie möglich zu beseitigen.

Sinkkästen schnell reinigen

Betroffen war auch das Hotel-Restaurant „Seehof“, wo ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz war. Noch während der Aufräumarbeiten kam ein Funkspruch „Wasser bis zur Kellerdecke“. Dies spielte sich in der Hauptstraße 36 ab, wo gleich mehrere Einsatzfahrzeuge mit Abpumpen beschäftigt waren.

Sorgenvoll blickte Kreisbrandinspektor Heege zum Himmel und kündigte mit Blick auf sein Handy die nächste Gewitterfront für 16 Uhr an. Ihm war es wichtig, dass umgehend in einer Großaktion alle Sinkkästen und Straßeneinläufe von Geröll befreit wurden, damit das Oberflächenwasser schneller vom Kanal aufgenommen werden kann. (hlp)