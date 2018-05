Gruppe bekennt Stink-Attacke

In einem Schreiben, das der Redaktion vorliegt, bezeichnet sie sich als „Antifa Hausbesuche GmbH“ und nimmt auch Bezug auf das von der NPD in der Wetzlarer Stadthalle geplante Rechtsrockkonzert am 24. März, das schließlich in Stockhausen in einem privaten Anwesen stattfand. Der Anschlag sei eine Reaktion auf rassistische Hetze und faschistische Ideologie.

Ein Polizeisprecher sagte, das Schreiben sei bekannt, die Ermittlungen dazu liefen. Unbekannte hatten in der Nacht zum Dienstag eine Fensterscheibe der Wohnung in Steindorf eingeschlagen und eine stinkende Substanz eingeleitet. Um was es sich dabei handelte, stand laut Polizei am Mittwoch noch nicht fest. (diw)