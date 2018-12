Gute Stimmung beim 9. Adventszauber

Weihnachten Nikolaus bringt Geschenke

Langgöns-Oberkleen Zum 9. Adventszauber in und um die evangelische St. Michaeliskirche in Oberkleen hat der Verein zur Förderung der Gemeindearbeit in der evangelischen Kirchengemeinde eingeladen.

