Häuser brennen nach Blitzeinschlägen

Die Dachstühle von Häusern in der Greifenthaler Forsthausstraße und in der Niederschelder Wäldchesstraße standen nach Blitzeinschlägen in Flammen.

In Greifenthal erwischte es ein Ferienhaus. Die Feuerwehren aus Ehringshausen waren vor Ort und löschten den Brand, sie deckten aber auch das Dach ab, um an Glutnester zu kommen. Auch das THW war im Einsatz, um die Standsicherheit der Gebäudes zu überprüfen.

Drei Feuerwehrleute bei Einsatz in Niederscheld leicht verletzt

Ein Haus brannte auch in Niederscheld. Als die Einsatzkräfte in der Wäldchesstraße eintrafen, schlugen offene Flammen aus dem Dachstuhl, berichtete Florian Brandenburger von der Dillenburger Feuerwehr. Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen. Bei dem Einsatz zogen sich drei Feuerwehrleute leichte Verletzungen zu. Eine Person stürzte, eine zweite knickte um und eine dritte hatte Kreislaufbeschwerden. Vor Ort waren 30 Einsatzkräfte der Feuerwehren Kernstadt, Oberscheld und Niederscheld sowie sieben Fahrzeuge.

Die Feuerwehren rückten auch in Herborn zu einem Blitzeinschlag aus, bei dem es zwar nicht brannte, die komplette Hauselektrik aber zerstört wurde. Wie Kreisbrandinspektor Rupert Heege mitteilte, waren die Feuerwehren auch in vielen anderen Orten im Einsatz.

Schwer getroffen wurden unter anderem Braunfels, Philippstein, Leun und Greifenstein-Allendorf. Keller standen unter Wasser, Bäume waren umgestürzt und Dächer von den Sturmböen teilweise abgedeckt worden. Wie hoch der Sachschaden ist, steht noch nicht fest. (he/hog/gh)