Häuslebauer für fliegende Kundschaft

Naturschutz Wegener baut in Krofdorf Schwalbenhäuser für ganz Europa / Schmahl stellt neuen Flyer vor

In seiner Werkstatt in der Wiesenstraße stellt der studierte Agrarwissenschaftler Schwalbenhäuser her und liefert sie bis nach Schweden, in die Schweiz oder Frankreich. Bei einem Besuch des Hofes befand die für den Naturschutz zuständige Erste Kreisbeigeordnete Christiane Schmahl (Grüne): „Das hier ist gelebter Naturschutz.“ Im Gespräch auf dem Hof des alten Anwesens wurde schnell klar: Hier hat jemand seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Unter dem Werkstattdach der ehemaligen Scheune nistet ein Rauchschwalbenpärchen, am Wohnhaus haben sich Mehlschwalben einquartiert und im sanierten Nebengebäude sind Kästen für Mauersegler und Fledermäuse in die Fassade integriert.

Zerstörung der Nester wird bestraft

Schmahl stellte in Krofdorf die Broschüre vor, die der Landkreis zum Schutz von Schwalben erstellt hat. Ihre Nester sind heute vielen Haus- und Stallbesitzern ein Dorn im Auge, weil der Vogelkot Fassaden verschmutzen kann. Wer die Vögel vergrämt und Nester abschlägt, kann allerdings ins Visier von Vogel- und Artenschützern geraten. „Denn die mutwillige Zerstörung von Mehlschwalbennestern stellt einen Verstoß gegen artenschutzrechtliche Bestimmungen dar und kann mit einer empfindlichen Geldbuße geahndet werden“, erläuterte die Dezernentin.

Um Hausbauer, Eigentümer und interessierte Bürger besser aufklären zu können, hat der Landkreis den Informations-Flyer „Schwalben willkommen“ erstellt. „Darin erklären wir, welche Schwalbenarten es gibt und wir geben Tipps zur Unterstützung der Vögel“, sagte Schmahl. Zum Beispiel wird erklärt, dass man keine Fassadenfarben mit Lotuseffekt einsetzen soll, weil die Nester dann nicht mehr halten.

Solche Probleme gibt es bei Schwalbenhäusern nicht. Was deren Beliebtheit erklären mag. Schwalbenhaus Nummer 279 ist gerade nach Potsdam ausgeliefert worden. Nummer 280 hat seine Dachschindeln erhalten. Es ist mit Rauputz versehen, sechseckig und hat 42 Schwalbennester. „Bis zu 54 Nester wären möglich“, erklärt Oliver Wegener. Fünf Modelle für Mehlschwalben hat er bereits entwickelt.

Fragen zum Umgang mit Schwalben beantwortet Heike Schöße vom Fachdienst Naturschutz der Kreisverwaltung unter Telefon (06 41) 93 90 14 59. (red)