Handball, Handkäs‘ und Historisches

Ganz streng genommen müssten Hörns- und Hochelheimer diesen Mittwoch ihren Zusammenschluss zum Ortsteil Hüttenberg feiern. War es doch genau am 1. August 1968, als die beiden bis dahin eigenständigen Dörfer zum heutigen Ortsteil Hüttenberg verschmolzen.

Und um den Rivalitäten, die es unter Nachbardörfern wohl immer gibt, ein Symbol der Einigkeit entgegenzusetzen wurde der Sporthallenkomplex symbolträchtig genau auf die Mitte der Ortsgrenzen gebaut.

Genau dort, soll an diesem Wochenende (4. und 5. August) gefeiert werden. Und auch wenn es nur noch wenige Tage bis zum Fest sind, haben die Mitglieder des Festausschusses noch alle Hände voll zu tun. Etliche Vereine haben ihr Kommen angekündigt. Die Feuerwehr stellt ihren Fuhrpark aus, Kaninchen- und Geflügelzüchter zeigen ihre Tiere, der Bulldog-Club kommt auf seinen historischen Schleppern und und und. Zu sehen gibt es das alles am Sonntag in und rund um die Sporthalle/Schwimmbad (siehe Lageplan).

Herbert Ohly wird als „Heuerbock mit Käsdappche“ am Freitag die „Nachlese“ halten

Bevor gefeiert werden soll, wird es am Samstag historisch. Einen „Abend der Erinnerung haben Klaus-Heinrich Weber, Johannes Weil, Christian Sewerin und Julia Kranert im eigens gegründeten Festausschuss für die 50-Jahr-Feier organisiert. Moderiert wird der Abend im Bürgerhaus, zu dem alle Hüttenberger eingeladen sind, von Karin Schmidt und Ralf Weber. Zusammen mit Helga Zörb wird Altbürgermeister Hans Schmidt einen Blick zurück in die Historie werfen.

Vorgestellt, und wenn alles klappt gemeinsam gesungen, soll an diesem Festabend auch das eigens von Peter Haupt geschriebene und von Peter Menger vertonte neue Hüttenberg-Lied. So viel wird verraten: Der Handkäs‘, wie kann es auch anders sein, taucht bereits in der ersten Strophe auf. Einen Einsatz wird auch Herbert Ohly haben, der in seiner „Nachlese“ als „Heuerbock mit Käsdappche“ auftreten wird. Die Kunstfigur, die den Handkäs aus Hochelheim und den Dorfnamen der „Heuerböcke“ aus Hörnsheim vereint, ist mittlerweile das inoffizielle Wappentier des Ortsteils und wurde vom Karnevalsverein erfunden. „Wann wir dann den Saal im Bürgerhaus für den Gottesdienst am Sonntag umbauen, weiß ich noch gar nicht. Entweder gleich am Freitagabend oder Samstagmorgen.“, berichtet Weber, der derzeit stets einen dicken Stapel Unterlagen bei sich trägt. Die Pläne für das große Fest.

„Vieles ist schon fertig“, berichtet er. Das meiste laufe unter der Eigenregie der Vereine, aber beispielsweise Thekendienste bei den Essens- und Getränkeständen seien noch offen. „Da können wir jeden gebrauchen, der noch mit anpackt“. Ansonsten kann sich das Programm am Sonntag sehen lassen. Human-Soccer, ein Handkäsezelt oder ein Schnellkurs im Gemüsebeetbauen mit Paletten wird geboten.

„Ein echter Knaller wird bestimmt das Handballspiel“, sagt Weber. Hüttenberg ohne Handball? Kaum vorstellbar. Und so rechnen die Veranstalter damit, dass es am Sonntag ab 12 Uhr zu historischen Handballspielen zwischen Hörns- und Hochelheimern in den Trikots von damals sicher proppenvoll wird.

Wer noch helfen möchte, kann sich bei Klaus-Heinrich Weber (01 63) 7 17 35 41 melden.

Das Programm am Festwochenende



Samstag

„Abend der Erinnerung“

Start: 19 Uhr

Ort: Bürgerhaus

Programm: Auftritte des Kinderchors, historischer Rückblick mit Zeitzeugen (Hans Schmidt und Helga Zörb), Vorstellung des neuen Hüttenberg-Lieds, die Gesangvereine Eintracht und Frohsinn singen gemeinsam und Herbert Ohly gibt einige Anekdoten aus der Geschichte Hüttenberg zum besten. Alle Hüttenberger sind eingeladen, der Eintritt ist frei.



Sonntag

„Fest 50 Jahre Hüttenberg“

Ort: Rund um Bürgerhaus und Sporthalle (siehe Lageplan)

Start: 10 Uhr

Programm:

10 Uhr: Ökumenischer Gottesdienst und Abschluss der Ferienspiele (im Bürgerhaus).

12 Uhr: Historische Handballspiele in der Sporthalle, unter anderem Hörnsheim gegen Hochelheim, Männer- und Frauenspiele (Sporthalle).

14.30 Uhr: Kaffee und Kuchen von den Landfrauen (vor der Sporthalle)

16 Uhr: Staffelschwimmen (Hallenbad)

Vor und hinter der Sporthalle/Schwimmbad präsentieren Vereine, Kirchen und Bürger die Vielfalt Hüttenbergs.



Live-Musik

13.30 Uhr Handglocken

14 Uhr Square-Dance

15 Uhr Harmonika-Club

15.30 Uhr Band „Rotlaut“