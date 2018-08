Handtasche geklaut

Die Besitzerin war während ihres Einkaufs im Lidl am Hörnsheimer Eck abgelenkt. In einem unbeobachteten Moment schnappte der Täter zu. Ihm fielen eine Geldbörse mit Bargeld, Bankkarten sowie ein Handy in die Hände. Der Wert der Beute liegt bei 300 Euro. Das Opfer sah den Dieb noch aus dem Markt flüchten. Er war circa 1,70 Meter groß und hatte einen südländischen Teint. Er hatte einen Dreitagebart sowie schwarze Haare. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt sowie eine Jeanshose. Hinweise an die Polizei (0 64 41) 91 80. (red)