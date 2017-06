Heimisches Brauchtum auf der Straße

HESSENTAG Gruppen aus Mittelhessen nehmen am traditionellen Festzug zum Abschluss des Hessentags teil

RÜSSELSHEIM Ein Stückchen Heimat am Main: Die Mittelhessen haben beim großen Festzug zum Hessentags-Finale am Sonntag in Rüsselsheim gezeigt, wie traditionsbewusst und zugleich bunt, vielseitig und aufgeschlossen sie sind.

Copyright © mittelhessen.de 2017