Von Heike Pöllmitz

Hessens Schützen sind zu Gast

Feierlich Präsidiumsmitglieder tragen sich ins Goldene Buch ein / Festzug zum Dom

Wetzlar Der 69. Landesschützentag findet an diesem Wochenende in Wetzlar statt, der Schützenverein Steindorf richtet ihn aus. Am Freitag hat der Magistrat Vertreter des Präsidiums der hessischen Schützen im Palais Papius empfangen, wo sie sich ins Goldene Buch eintrugen.

