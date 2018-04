Heuchelheims „Scheißer“ bekannt

Aufgrund der Beobachtungen hatte die Gemeinde den „Verrichter“ im Februar per Gemeindeblatt gesucht, denn eine Personenbeschreibung lag inzwischen vor. „Das hat Wirkung gezeigt“, verrät Bürgermeister Lars Burkhard Steinz (CDU). Nicht nur, dass die Vorfälle, die bisher am hellen Tag stattfanden, nicht mehr vorkamen. Der Beschuldigte wurde sogar identifiziert. „Wir haben ihn zwar nicht in flagranti erwischt, aber Bürger haben uns gemeldet, um wen es sich handeln soll. Nun haben wir ihn zunächst zu einem Gespräch eingeladen und wollen mit ihm über sein frevelhaftes Verhalten sprechen.“

Hintergrund des Verhaltens ist unklar – sexuelle Erregung ist eher ausgeschlossen

Die Polizei wolle man zunächst aus der Sache heraushalten – dies könne sich aber ändern, je nachdem, wie sich der Mann, der Ende 50 sein soll, verhält. „Eine Anzeige könnte durchaus im Raum stehen“, erklärt Heuchelheims Bürgermeister, der über dieses „Scheiß-Thema“ nur den Kopf schütteln kann.

Vom Erfolg einer Anzeige ist aber selbst Steinz, der lange Jahre Polizeibeamter war, nicht überzeugt. „Eine Sachbeschädigung ist es nicht, lediglich eine Erregung öffentlichen Ärgernisses.“ Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solches Verfahren vor Gericht scheitere, sei hoch. Auch bei sogenannten „Wildpinklern“ belasse man es in den meisten Städten bei einem Bußgeldbescheid über rund 35 Euro.

Es geht dem Bürgermeister auch zunächst einmal darum, dem Übeltäter zu zeigen, dass das Ordnungsamt ein „wachsames Auge“ auf ihn geworfen habe. In dem Brief stehe nicht, worum es bei dem Gespräch gehe. Der Mann ist im Übrigen kein Einzeltäter – zurzeit sucht das Heuchelheimer Ordnungsamt zwei weitere Männer, die ihr Geschäft in der Öffentlichkeit verrichteten. Steinz geht aber davon aus, dass es sich um Einzeltaten handele. Mit solchen Phänomenen sei Heuchelheim zudem nicht alleine: Auch aus anderen Kommunen sind dem Bürgermeister solche Fälle zu Ohren gekommen.

Psychologisch ist dieses Gebiet aber noch weitestgehend unerforscht, erklärt Professor Rudolf Stark von der Professur für Psychotherapie und Systemneurowissenschaften an der Justus-Liebig-Universität (JLU). Die naheliegendste Begründung sei eine absolute Notlage, nämlich dann, wenn gerade keine Toilette in der Nähe sei. Möglich ist zudem eine Krankheit wie Demenz, bei der auch Inkontinenz ein häufiges Symptom ist. Laut Stark steht aber vor allem die Frage nach den technischen Voraussetzungen im Vordergrund: „Wenn die Person immer Klopapier dabei hat, dann ist es im Vorhinein geplant.“ Die Motivation dabei kann sich der Professor jedoch nicht erklären. Ein völlig anders zu bewertender Fall wäre es zudem, wenn es sich um eine kulturelle Eigenheit handle. Der Wissenschaftler hat eine längere Zeit in Afrika gelebt und weiß, dass es dort häufiger dazu komme.

Völlig ausschließen kann Stark indes, dass das öffentliche Verrichten seines großen Geschäftes bei Menschen zu einer sexuellen Stimulation führe. „Bei Exhibitionisten besteht die Erregung darin, dass man ihr Geschlechtsteil sieht und der Betrachter darauf reagiert.“ Dass das auch beim Stuhlgang so wäre, kann sich Stark nur sehr schwer vorstellen. (ga)