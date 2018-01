Hochwasser: Die Pegel steigen weiter

WETTER Höhere Meldestufe in Leun und Gießen möglich / Höhepunkt in der Nacht auf Donnerstag erwartet

Ein allseits bekannter Warnhinweis in diesen Tagen: Hochwasser gibt es zum Jahresauftakt in ganz Mittelhessen. (Foto: K. Weber)

GIESSEN/LEUN Durch die starken Regenfälle steigen die Pegel in Mittelhessen weiter. Laut dem Hochwasserlagezentrum-Lahn im Regierungspräsidium Gießen sollen sie ihren Höhepunkt in der Nacht auf Donnerstag erreicht haben.

Möglich sei an den Lahnpegeln in Gießen und Leun kurzzeitig aber auch die Meldestufe III, teilte das Regierungspräsidium am Mittwochabend mit. Im Laufe des Mittwochs hatten beide Lahnpegel die Meldestufe II demnach "mit steigender Tendenz" überschritten.

Hochwasserlagezentrum rechnet mit sinkenden Pegeln

Trotz starker Regenfälle in den vergangenen Tagen sei in den Nebengewässern mit sinkenden Pegeln zu rechnen. Dort wurde an einigen Pegeln die Meldestufe II erreicht und überschritten.

Bleibt es bei Meldestufe II können laut dem Hochwasserlagezentrum "flächenhafte ufernahe Grundstücke überflutet werden, sind leichte Verkehrsbehinderung auf Gemeinde- und Hauptverkehrsstraßen möglich und können einzelne Gebäude gefährdet sein und Keller überflutet werden."

Konkret hieße eine Überschreitung der Meldestufe II: "Bebaute Gebiete könnten in größerem Umfang überflutet, überörtliche Verkehrsverbindungen gesperrt und der Einsatz von Deich- und Wasserwehr unter Umständen erforderlich sein."

Die Vorhersagen des Hochwasserlagezentrums-Lahn können hier eingesehen werden. (hog)