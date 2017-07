Hodihodihodihodihee: Simmisamma macht Stimmung

Wetzlar „Hodihodihodihodihee“. Der Gassenhauer von Andreas Gabalier klang aus tausend Kehlen durchs Festzelt. Vor der Bühne wurde getanzt, viele hielt es nicht mehr auf den Bänken. Stehend, schunkelnd, wippend machten alle mit. Die bayerische Oktoberfestband Simmisamma heizte den Ochsenfestbesuchern am Samstagabend tüchtig ein, obwohl das wahrlich nicht nötig gewesen wäre – zumindest was die Temperatur anging. Im Festzelt herrschte Dschungel-Atmosphäre. Selbst draußen, an den voll besetzten Tischen im Biergarten waren es um 23 Uhr noch kaum weniger als 28 Grad. Gefeiert wurde bei natürlich bis in den Morgen.

