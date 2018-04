Von Tanja Freudenmann

Hübsch saniert oder droht Verfall?

ERNEUERUNG Große Areale im Dorfkern sind geschützt und erneuert – aber längst nicht alle

Wetzlar-Garbenheim Sucht man in Wetzlars Stadtteilen denkmalgeschützte Häuser und Areale, findet man sie vor allem in Steindorf, Hermannstein und Garbenheim. Ortsvorsteher Waldemar Droß zeigt, wo sie in Garbenheim zu finden sind – hübsch saniert oder nicht.

Copyright © mittelhessen.de 2018