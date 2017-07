Hündin stirbt bei Hitze im Auto

POLIZEI Ermittlung wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz

Eine Hündin ist in Braunfels in einem Auto gestorben. (Foto: Jansen/dpa)

BRAUNFELS Weil eine Hündin bei großer Hitze in einem Auto eingeschlossen war, ist das Tier am Dienstag gestorben. Das teilte die Wetzlarer Polizei am Freitagmittag mit. Eine Augenzeugin berichtete, dass sich der Vorfall vor der Orthopädischen Klinik in Braunfels abspielte.