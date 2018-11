Hüttenberg im Fokus von Trickbetrügern

verbrechen Polizei warnt vor Telefonmasche

Hüttenberg Kaum eine Woche, in der die Polizei nicht vor Betrügern am Telefon warnt. Am Wochenende stand Hüttenberg im Fokus der Verbrecher.

