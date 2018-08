Hüttenberger Waldtag abgesagt

Geplant war das Fest, das alle drei Jahre stattfindet, für den 26. August. In Absprache mit Hessen-Forst hat Hüttenbergs Bürgermeister Christof Heller (CDU) entschieden, die sechste Auflage abzusagen. Vorerst, denn ein Ersatztermin soll auf jeden Fall gefunden werden, erklärt Pressesprecherin Stefanie Gold auf Nachfrage. Allerdings dann erst im nächsten Jahr.

„Die mittelfristigen Prognosen gehen davon aus, dass die Dürreperiode noch bis in den September andauern wird und die Gefahren von Wald- und Flächenbränden daher auch weiter zunehmen werden. Das Risiko, dass es im Zuge der Veranstaltung zu einem Brand kommt, ist einfach zu groß. Dieses Risiko wollen und können wir nicht eingehen“, erklärte Heller.

Über 80 Vereine, Unternehmen und Organisationen wirken an der Informations- und Erlebnisveranstaltung mit, die die Gemeinde Hüttenberg gemeinsam mit Hessen-Forst und dem Forstamt Wetzlar im Drei-Jahres-Rhytmus durchführt.

Tausende Besucher hatten in der Vergangenheit die Gelegenheit genutzt, das Fest, das mitten im Wald stattfindet, zu besuchen. „Es gibt keine vergleichbare Veranstaltung in der Region“, erklärt Forstamtmann und Hüttenbergs Revierförster Lutz Herbel. „Deshalb bedauern wir, dass die vielen langfristig geplanten Naturaktionen nicht durchgeführt werden können. Wir bitten alle Mitwirkenden um Verständnis in dieser außergewöhnlichen Situation.“

Ersatztermin wird für nächstes Jahr gesucht

„Ausgerechnet jetzt, wo die Planungen und Vorbereitungen abgeschlossen waren“, bedauert auch Stefanie Gold die Absage. Bereits am Donnerstag habe sie alle Mitwirkenden, darunter Ortsvereine, aber beispielsweise auch die Uni Gießen informiert. Das Feedback: Durchweg verständnisvoll.

Allein Parkflächen bereitzustellen sei bei der derzeitigen Trockenheit nicht darstellbar – zu groß die Brandgefahr. Auch die notwendigen Grillstationen, um die Besucher zu bewirten, könnten derzeit keinesfalls im Wald aufgebaut und genutzt werden. „Wir blicken jetzt nach vorne und konzentrieren uns auf einen Ersatztermin, sagte Gold. (red/kel)