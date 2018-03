VON STEPHAN SCHOLZ

Hui Buh sucht nach dem Weihnachtsgeist

AUFFÜHRUNG "Theater auf Tour" zu Gast in Wetzlar

Wetzlar. Eigentlich sollte das Weihnachtsfest ja etwas ganz Besonderes sein. Doch in diesem Jahr kommt keine Stimmung auf. Was tun? Ganz klar: Der Geist der Weihnacht muss gefunden werden. Am Dienstag machten sich Tommy, Sophie und das Schlossgespenst Hui Buh im Beisein von 400 Schul- und Kindergartenkindern auf die Suche nach ihm.

