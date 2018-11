Hund beißt Joggerin in die Hand

Bereits am 11. November war die Joggerin zwischen Wetzlar und Weidenhausen unterwegs. Gegen 17.15 Uhr joggte die Wetzlarerin von einem Aussiedlerhof kommend in Richtung Landstraße. Dort kamen ihr zwei Hunde entgegen. Der Hundehalter, etwa 20 Meter entfernt, ließ die beiden Tiere unangeleint laufen. Die Frau forderte den mutmaßlichen Hundebesitzer auf, seine Tiere zurückzurufen oder anzuleinen. Das interessierte den Hundehalter aber nicht.

Einer der Hunde schnappte plötzlich zu und biss die Joggerin in die rechte Hand. Erst dann reagierte der Unbekannte und rief die Tiere. Nach Einschätzung der Gebissenen war der Mann nicht in der Lage die beiden kräftigen Hunde zu halten. Er hatte keine Leine dabei und hielt sie an den Halsbändern fest.

Auf die Aufforderung seinen Namen zu nennen, entgegnete er der Frau, dass er die Hunde nicht mehr lange halten könne und sie gleich wieder loslassen müsse. Der Gebissenen blieb nichts Anderes übrig, als zu ihrem Auto zu laufen und wegzufahren. Ihre Wunde ließ sie im Krankenhaus behandeln. Der Hundebesitzer war zwischen 40 und 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er sprach gebrochen Deutsch.

Er trug eine grellgelbe, blousonartige Wintersteppjacke und eine gelbe Steppmütze. Zur Hunderasse kann sie ebenfalls keine genauen Angaben machen. Die beiden Tiere waren deutlich größer und kräftiger als ein Schäferhund. Beide Hunde trugen rot blinkende Halsbänder.

Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zu dem Vorfall, Hundebesitzer oder den Tieren machen. Hinweise an die Polizei unter (0 64 41) 91 80. (red/kel)