Von Reeber/Freudenmann

"Ich gehe nicht mit Wehmut aus dem Rathaus"

Interview Am Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit blickt Lahnaus Bürgermeister Eckhard Schultz (SPD) zurück und nach vorn

Lahnau-Dorlar Mit Eindrücken ist das so eine Sache. Sie können täuschen. Wirkt Eckhard Schultz im Moment nicht sehr viel entspannter als sonst? „Ich kann loslassen“, sagt Lahnaus Bürgermeister über das Ende seiner Amtszeit am Freitag. Und der Eindruck ist: Er sagt das nicht nur so.

Copyright © mittelhessen.de 2017