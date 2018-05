Im Haus gegrillt: Fünf Menschen in Klinik

Die Polizei geht davon aus, dass der Holzkohlegrill zumindest zeitweise in der Wohnung der Großfamilie in der Königsberger Straße stand. Mehrere Rettungswagen rückten aus, nachdem einige Familienmitglieder über Übelkeit geklagt hatten. Die Rettungskräfte untersuchten insgesamt zehn Männer und Frauen , von denen letztlich fünf in umliegende Krankenhäuser zu weiteren Untersuchungen aufgenommen wurden.

An der Feier nahm auch Besuch aus dem Rhein-Main-Gebiet teil, der bereits wieder zu Hause war. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass diese Besucher ebenfalls gesundheitliche Einschränkungen davon getragen haben könnten, suchten Polizisten aus Frankfurt die Familie im Stadtteil Bonames auf.

Die Kollegen meldeten keine weiteren Verletzten aus Frankfurt an die Wetzlarer Polizei zurück. (red)