Im Nachbarschaftsstreit gewürgt

Justiz 32-jähriger wegen Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung vor Gericht

Wetzlar Er soll seine Nachbarin so fest am Hals gepackt haben, dass sie einen Bluterguss erlitt. Vor dem Wetzlarer Amtsgericht wurde einem 32 Jahre alten Mann außerdem zur Last gelegt, gegenüber der Frau Morddrohungen geäußert zu haben.

Copyright © mittelhessen.de 2018