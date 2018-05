Im Rathaus ist noch ein Platz als Star frei

Die Stadtradelstars gelten als Galionsfiguren der bundesweiten Aktion. Sie geben dem Stadtradeln ein Gesicht, sollen die anderen Teilnehmer motivieren. Besondere Aufgabe: Während die regulären Teilnehmer im dreiwöchigen Aktionsraum möglichst viel mit dem Rad fahren sollen, müssen die Stars das: Sie dürfen drei Wochen lang kein Auto von innen sehen. „Wir würden es begrüßen, wenn sich noch jemand meldet“, sagt Erik Berge, Klimaschutzmanager der Stadt. Kleine Motivationshilfe: Die Stadtradelstars erhalten Zubehör wie Fahrradtasche und Handyhalter.

Derweil gehen die Planungen voran: Zwar gibt es am ersten Tag des Stadtradelns, Montag, 4. Juni, keine offizielle Eröffnung. Dafür treffen sich interessierte bereits am 3. Juni zum Hoffest auf dem Gelände von Zweirad Sarges. Dort wird auch Oberbürgermeister Manfred Wagner (SPD) sprechen.

Aktionstag am 9. Juni auf dem Schillerplatz

Für Samstag, 9. Juni, ist zudem der Aktionstag „Wetzlar radelt“ am Schillerplatz geplant. Dort startet um 11 Uhr eine familienfreundliche Radtour auf dem Lahntalradweg über Dorlar, Atzbach und Dutenhofen. Am Schillerplatz spielt ab 13 Uhr die Band der Musikschule, der OB hält eine Rede, es gibt eine Hüpfburg. Explizites Ziel des Tages: Zeigen, wie viele Radfahrer es in Wetzlar gibt, Kontakte zwischen Radlern, Autofahrer und Fußgängern herstellen, für die Vorteile des Radfahrens werben.

Während des Aktionszeitraums bietet der Allgemeine Deutsche Fahrradclub zudem jeden Mittwoch eine 25 Kilometer lange Feierabendtour. Gestartet wird um 18 Uhr an der Alten Lahnbrücke, das Ziel wird spontan festgelegt. Auch das Garbenheimer Volksradfahren am 24. Juni fällt ins Stadtradeln, auch hier können also Kilometer gesammelt werden.(pre)