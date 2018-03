Im Verkehr verkehrt gekehrt?

Pflicht Fegen mit Risiko: Münchholzhäuser nehmen Hinweis auf Satzung wörtlich

Wetzlar-Münchholzhausen Samstags wird die Gass' gekehrt. Was in vielen Dörfern alter Brauch ist, haben einige Münchholzhäuser nun besonders ernst genommen. Was war denn da los?

Copyright © mittelhessen.de 2018