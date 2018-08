In Hollywoodschaukel eingeschlafen: Auto weg

Den Sonntagabend verbrachte der Bestohlene in einem Garten der Kleingartenanlage in der Verlängerung der Bachstraße. Gegen 18 Uhr legte er sich in eine Hollywoodschaukel und schlief ein. Seine Bauchtasche hatte er zuvor abgenommen und neben die Schaukel gelegt. Etwa eine halbe Stunde später wachte er auf und musste feststellen, dass die Tasche gestohlen worden war. Darin war auch der Autoschlüssel zu einem roten VW Polo, der am Eingang zu der Kleingartenanlage parkte. Laut Aussage des Bestohlenen habe er gegen 23 Uhr den Polo noch vor der Gartenanlage stehen sehen. Als er am Montag dann gegen 13.30 Uhr wieder zur Gartenanlage kam, war der Wagen weg. In dieser Zeit muss der Autodieb den Wagen weggefahren haben.

Wer hat den roten Polo gesehn

Die Ermittler der Wetzlarer Kripo suchen jetzt Zeugen und fragen: Wem ist der rote VW Polo mit den Kennzeichen LDK-SK 151 aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges machen? Hinweise an die Polizei in Wetzlar unter (0 64 41) 91 80. (red)