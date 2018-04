In der Kantine wird gerockt

„Fünf Musiker aus Gießen, ein unverwechselbarer Sound“ – so beschreibt das Quintett sein Konzept. „Cor Blimey besetzen mit ihrer ganz eigenen Mischung aus Alternative Rock, Grunge und Progressive Rock eine Nische in der Musikszene.“

Zu hören ist das am kommenden Freitag, 27. April, im Pressehaus Wetzlar. Dort veranstaltet die Redaktion das zweite „Konzert in der Kantine“, nachdem der Auftritt von „Wait For June“ vor einem Monat dem Publikum soviel Spaß gemacht hat wie den Musikern.

„Cor Blimey“ werden die Songs ihrer neuen CD „Perception“ vorstellen. „Das Album zeigt ganz deutlich, was uns ausmacht. Das sind wir, wie wir klingen und klingen wollen“, beschreibt Gitarrist Jörg Helfrich die neuen Lieder. Mit Sängerin Anna Daum, Gitarrist Konrad Bohl, Schlagzeuger Patrick Schroer und Bassist Florian Müller (der auch bei „Wait For June“ spielt) wird er die ehemalige Kantine des Verlagshauses rocken – allerdings rein akustisch. Das wird den abwechslungsreichen Liedern nicht den Schwung nehmen, sondern ihnen einen ganz eigenen Charme verleihen.

Und wer hat das Glück, sich das Konzert anschauen zu dürfen? Zunächst mal alle, die an unserer Verlosungsaktion teilnehmen und gezogen werden – die Teilnahmebedingungen dazu veröffentlichen wir am Samstag, 21. April, auf unserer Facebook-Seite. Denn es wird keine Eintrittskarten zu kaufen geben – live können nur 16 Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sein.

Wer zusehen will, braucht Glück oder muss später auf das Video zurückgreifen

Später jedoch kann sich jeder einen Eindruck von den Qualitäten der Band verschaffen: Wir werden nämlich auf mittelhessen.de ein Video veröffentlichen, das sich jeder gratis anschauen kann. Schließlich sollen die Musiker nicht nur von unseren Gästen bestaunt werden, sondern von einer breiten Öffentlichkeit.

Das Konzert findet am Freitag, 27. April, ab 19 Uhr statt. Die Kantine befindet sich im ersten Stock des Verlagshauses, Elsa-Brandström-Straße 18 in Wetzlar. Dauer: 30 bis 45 Minuten.

Die Gewinner des Eintritts geben wir ebenfalls auf Facebook bekannt; der Rechtsweg ist wie gewohnt ausgeschlossen.

Die nächsten Konzerte unserer neuen Reihe stehen übrigens schon fest: