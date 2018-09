In die Vollen mit der Zeitung!

BENEFIZ-TURNIER Anmelden fürs WNZ-Kegeln

Wetzlar (he). Wir laden wieder ein zum WNZ-Kegeln: Am 2. November rollen wieder die Kugeln in der Kegelsportanlage Hermannstein des KSV Wetzlar. Ab 14 Uhr geht es dort in die Vollen - zum zweiten Mal auch mit einer extra Jugendwertung.

