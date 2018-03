"In jedem Rückschlag steckt eine Chance"

ZEUGNISSE Gesamtschule feiert Abgänger

SOLMS Vor dem großen Abschlussball am Abend in der Taunushalle wurden 166 Schulabgänger der Gesamtschule Solms in einer Feierstunde mit Zeugnisausgabe verabschiedet.

