Informationsdatenbank hilft Helfern beim Helfen

Monatelang haben Karl-Ludwig Kreuzburg und Diana Funding vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Mittelhessen Informationen gesammelt und aufbereitet. Es geht um viele Initiativen und Institutionen, die Angebote für Migranten vermitteln. Bisher mussten Flüchtlingsbegleiter und andere in der Flüchtlingshilfe tätige Fachkräfte selbst zusehen, wie sie an weiterführende Angebote kamen. Künftig soll das für alle einfach werden: Per Mausklick, aufbereitet nach Angeboten und Regionen, sind Ansprechpartner in einer öffentlichen Datenbank aufgeführt.

Die Flüchtlingshilfe besser vernetzen

Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat die Städte Wetzlar, Gießen und Marburg sowie die vier Kreise Lahn-Dill, Gießen, Marburg-Biedenkopf und Limburg-Weilburg berücksichtigt. 86 Angebote sind bisher registriert, weitere 300 noch in der Prüfung, bevor sie in der Datenbank freigeschaltet werden, berichtete Regionalgeschäftsführerin Iris Demel während der Vorstellung im Wetzlarer Rathaus: „Es geht darum, schnell die richtige Kontaktperson für mein Anliegen zu finden.“ Auch die Vernetzung von Initiativen und Stellen solle besser und einfacher werden als bisher.

Die Rittal Foundation hat durch ihre finanzielle Hilfe das Projekt erst ermöglicht. Vor zwei Jahren wurde es angestoßen. „Es war klar, dass wir so etwas dringend brauchen“, sagte Vorstandsvorsitzender Friedemann Hensgen. In vielen Orten hätten sich Betreuer von Flüchtlingen mit den gleichen Fragen beschäftigt.

Das Unternehmen Rittal hat sich ebenfalls mit eingebracht: Unter dem Motto „Integration durch Arbeit“ haben Geflüchtete Praktika, Einstiegsqualifizierungen und Ausbildungen absolviert, mittlerweile haben die ersten ihre Abschlüsse in der Tasche. Die Rittal Foundation hat bisher insgesamt 250 Projekte mit mehr als einer Million Euro unterstützt.

Wetzlars OB Manfred Wagner und Stephan Aurand (beide SPD), Sozialdezernent des Lahn-Dill-Kreises, würdigten das Engagement des Paritätischen Wohlfahrtsverbands und dankten der Rittal Foundation für ihre Unterstützung.

Die Datenbank ist verfügbar auf www.paritaet-hessen.org/migration-mittelhessen. (diw)