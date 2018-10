Von Markus Engelhardt

Infos zu einem wichtigen Tag - dem Wahlsonntag

WETZLAR Am 28. Oktober wird gewählt: Die volljährigen Hessen stimmen darüber ab, wer in welcher Stärke in den kommenden fünf Jahren im Landtag sitzt. Dass es eine Bürgerpflicht ist, von seinem aktiven Wahlrecht Gebrauch zu machen, ist letztlich eine Binsenweisheit und klingt nicht nur der Wortwahl nach leicht altbacken und schulmeisternd. Und doch stimmt es: Wer wählen darf, sollte das auch tun.

