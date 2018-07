Insgesamt 821.000 Euro für den Pferdekopf

Worum geht es? Bei Grabungen fanden Archäologen im Sommer 2009 in einem ehemaligen Brunnen auf einem Acker in Waldgirmes einen bronzenen Pferdekopf, der offenbar Teil eines vergoldeten römischen Reiterstandbildes war. Eine Nachbildung des Standbildes ist heute in Waldgirmes zu sehen. Der als Sensation gefeierte Fund fiel ins Eigentum des Landes, wobei nach damaliger Rechtslage dem Grundstücksbesitzer die Hälfte des Wertes als Entschädigung zustand.

Doch wie hoch ist der Wert? Über ihn – und damit über die Höhe der Entschädigung – gab es bis zuletzt keine Einigung. Schließlich setzt das dafür zuständige Regierungspräsidium in Gießen eine Summe von 48.000 Euro als angemessene Entschädigung fest. Dem stand die Forderung des Landbesitzers von 1,8 Millionen Euro gegenüber. Im Laufe des Prozesses schlug das Gericht eine halbe Million vor. Doch dieser Vergleich kam nicht zustande.

Also ließ das Gericht ein eigenes Gutachten erstellen. Die Frankfurter Sachverständige Barbara Deppert-Lippitz taxierte den Verkehrswert des Kopfes von 1,642 Millionen Euro – die Hälfte davon sind die nun ausgeurteilten 821.000 Euro. Allerdings fließen "nur" 773.000 Euro nach Waldgirmes, denn die anfangs festgesetzten 48.000 Euro wurden bereits bezahlt.

Das Urteil des Landgerichts folgt dem Gutachten - es ist aber noch nicht rechtskräftig. "Erst nach der Prüfung der konkreten Begründung des Urteils wird das Land entscheiden, ob es Berufung beim Oberlandesgericht Frankfurt am Main einlegt", teilte die Pressestelle des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst am Freitag mit.

Minister Boris Rhein (CDU) werde sich am Dienstag zur Zukunft des Pferdekopfes äußern.