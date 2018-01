Institut sagt 2300 weitere Jobs in der Region voraus

WETZLAR/DILLENBURG Im Lahn-Dill-Kreis lag die Arbeitslosenquote im Dezember unverändert bei 5,1 Prozent. Im Dezember 2016 betrug die Quote 5,4 Prozent. Das teilte die Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar am Mittwoch mit.

In absoluten Zahlen: 7044 Personen waren im letzten Monat als arbeitslos registriert, darunter 3877 Männer und 3167 Frauen. Das waren 65 mehr als im November und 281 weniger als vor einem Jahr.

„In diesem Monat hat auch die Witterung noch einigermaßen mitgespielt, so dass im Bauhaupt- und Nebengewerbe sowie in anderen witterungsabhängigen Branchen durchaus noch gearbeitet werden konnte“, stellte Angelika Berbuir, Geschäftsführerin der Arbeitsagentur Limburg-Wetzlar, fest. Motor der positiven Entwicklung sei vor allem die kräftige Personalnachfrage der heimischen Unternehmen gewesen. Betrachte man die Ausgangslage zu Beginn des Jahres 2017, habe sich der Arbeitsmarkt deutlich besser entwickelt, als viele dies angesichts des Zuwanderungsszenarios prognostiziert hätten.

Weiterer Rückgang um 400 Arbeitslose?

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) habe für die Region mit den beiden Landkreisen Lahn-Dill und Limburg-Weilburg einen weiteren Anstieg der Beschäftigung um 1,6 Prozent prognostiziert. Dies bedeute einen Beschäftigungszuwachs von weiteren 2300 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. In der gleichen Studie veröffentliche die Bundesagentur für Arbeit für den Agenturbezirk Limburg-Wetzlar einen wahrscheinlichen Rückgang der Arbeitslosigkeit von weiteren 2,6 Prozent oder 400 Arbeitslosen.

Arbeitslosengeld I: 1843 Personen der gemeldeten Arbeitslosen wurden von der Agentur für Arbeit betreut. Sie erhalten nach einer vorherigen Beschäftigung Arbeitslosengeld I. Ihre Zahl ist innerhalb eines Monats um 84 Personen und im Vergleich zum Vorjahr um 49 Arbeitslose gestiegen.

Hartz IV: 5117 Personen aller Arbeitslosen waren im Dezember beim kommunalen Jobcenter Lahn-Dill gemeldet. Sie erhalten eine Grundsicherung, also Arbeitslosengeld II bzw. umgangsprachlich Hartz IV. Ihre Zahl ging im Vormonatsvergleich um 19 und im Vorjahresvergleich um 330 Personen zurück.

Jugendarbeitslosigkeit: Die Jugendarbeitslosigkeit ist gegenüber dem Vormonat um zehn Personen gestiegen. Im Vergleich zum Dezember 2016 hat sie sich um 2 Personen reduziert. Aktuell sind 670 Jugendliche unter 25 Jahren als Arbeitslose gemeldet.

Ältere Arbeitslose: Bei den 50-Jährigen und Älteren lag die Zahl der Arbeitslosen im abgelaufenen Monat bei 2413 Personen und nahm damit im Vergleich zum Vormonat um 28 Personen zu. Gegenüber Dezember letzten Jahres ist bei diesem Personenkreis ein Rückgang um 117 Personen festzustellen.

Schwerbehinderte: Die Zahl der schwerbehinderten Arbeitslosen lag im Dezember im Lahn-Dill-Kreis bei 714 Personen und damit um 4 Betroffene unter dem Wert des Vormonats. Im Vergleich zum Dezember 2016 war ein Rückgang von 131 arbeitslosen Schwerbehinderten zu verzeichnen .

Arbeitslose Ausländer: Im Dezember waren im Lahn-Dill-Kreis 2218 Ausländer als arbeitslos registriert. Dies waren 43 arbeitslose Ausländer mehr als im November sowie 177 mehr als im Dezember 2016.

Gemeldete freie Stellen: Der Zugang gemeldeter Arbeitsstellen lag in diesem Monat über dem Vorjahresniveau. 604 Vermittlungsaufträge bedeuten ein Plus von 66 Stellen gegenüber Dezember 2016. 2017 wurden der Arbeitsagentur in Wetzlar insgesamt 7274 Stellenangebote zur Besetzung gemeldet. (red/jli)