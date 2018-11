Integrationspreis für „Zeit mit Kindern“

Im Mittelpunkt der mit insgesamt 20 000 Euro dotierten Auszeichnung stand in diesem Jahr das Thema „Integration und Kinder“. „Insgesamt sind 95 Bewerbungen mit hervorragenden Projekten bei der Jury eingegangen. Sie alle machen die sichtbar, wie bunt und vielfältig Hessen ist und sie belegen das große Engagement der hessischen Zivilgesellschaft zur Integration von Kindern und Jugendlichen. Die vier ausgewählten Preisträger-Projekte zeigen, in welch außergewöhnlichem Maße sich die Menschen mit und ohne sogenannten Migrationshintergrund für die nach Hessen zugewanderte oder geflohene Bevölkerung engagieren“, betonte der Bevollmächtigte für Integration und Antidiskriminierung, Staatssekretär Kai Klose, am Donnerstag bei der Preisverleihung im Biebricher Schloss in Wiesbaden.

Stadtteilorientiertes Gemeindekonzept mit umfassenden Möglichkeiten

„All diese Initiativen tragen wesentlich zum Zusammenhalt der Gesellschaft bei. Sie unterstützen Kinder darin, eine positive Identität zu entwickeln und ihre Zugehörigkeit zur Ankunftsgesellschaft zu stärken“, ergänzte er.

„Kinder sind Zukunft. Sie sind aber nicht nur ‚künftige Erwachsene‘, sondern als Kinder Teil der Gegenwart. Sie jetzt zu fördern und ihre Kompetenzen zu stärken ist eines unserer wichtigsten Ziele“, erklärte Klose und ergänzt, dass „Kinder belastbare Wurzeln benötigen, um sich als Teil der Gemeinschaft erfahren zu können. Dies zu fördern bedeutet, die Grundlagen für ein friedliches Miteinander zu schaffen sowie Ängsten, Vorurteilen und Ausgrenzung früh entgegenzuwirken“.

Das Projekt „Zeit mit Kindern“ der Evangelischen Kirchengemeinde Niedergirmes aus Wetzlar erhielt mit 8000 Euro den Hauptpreis. Klose ging in seiner Laudatio auf die dort geleistete Arbeit ein. In Niedergirmes leben Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie in unterschiedlichen sozialen Bezügen. Deswegen hat sich die Evangelische Kirchengemeinde Niedergirmes bereits vor vielen Jahren den Themen Migration, Integration und Armut angenommen und ein stadtteilorientiertes Gemeindekonzept mit umfassenden Möglichkeiten entwickelt. Dabei stehen die betroffenen Menschen selbst im Mittelpunkt und werden beteiligt.

Bereits in den 1980er Jahren bot die Evangelische Kirchengemeinde Niedergirmes Hausaufgabenhilfe insbesondere für Kinder aus zugewanderten Familien an. Seit 2007 entwickelte sich daraus ein vielfältiges Alltagsprogramm für Kinder unterschiedlicher Herkunft, Kultur und Religion – das Projekt „Zeit mit Kindern“. Das Angebot reicht von einem Mittagessen bis zu Hausaufgabenbetreuung in Verbindung mit Spiel- und Kreativzeit. Es wird ergänzt durch eine Kinder-Uni sowie ein Ferienprogramm. Derzeit werden bis zu 50 Kinder zwischen sechs und elf Jahren unterstützt und gefördert. Viele dort Engagierte haben selbst eine Migrationsgeschichte.

Mit „Zeit mit Kindern“ habe die Jury eine herausragende Initiative als Teil eines Gesamtkonzepts ausgezeichnet, das sich über viele Jahre entwickelt habe und von einem hohen ehrenamtlichen Engagement getragen werde, betonte Klose. Die Kinder erleben einen vertrauten und vertrauensvollen Ort, an dem sie Kinder sein dürfen. Dabei werden sie von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Religionen und Herkunftsländern unterstützt und können Integration ganz alltäglich erleben.

Weitere Empfänger des Hessischen Integrationspreises sind Projekte in Schwalbach/Taunus, Frankfurt und Wiesbaden. (red)