Von Martin Lugauer

Intersport Ebert hört zum 31. Januar auf

EINZELHANDEL Keine Perspektive mehr im Einkaufszentrum Coloraden - Räumungsverkauf beginnt am Donnerstag

WETZLAR Das Geschäft gehörte zu den Zugpferden in der Bahnhofstraße - das ist in Kürze vorbei. Zum 31. Januar schließt Intersport Ebert. Am Donnerstag beginnt am Standort Einkaufszentrum Coloraden (ehemals Herkules) der Räumungsverkauf.

